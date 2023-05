GNR analisa aplicação de baixas médicas automáticas

As mudanças no Código do Trabalho que permitem a qualquer pessoa ficar de baixa médica durante três dias através de uma autodeclaração sob compromisso de honra, feita pelo SNS 24, entraram em vigor no dia 1 de maio. Mas o Comando-Geral da GNR ainda não esclareceu se a medida do Governo pode ser aplicada aos militares da Guarda que fiquem doentes.Tal como onoticiou, um parecer interno alega que os militares da GNR não podem beneficiar desta medida e continuam a ter de ser vistos por um médico que declare a incapacidade, o que está a criar confusão interna.