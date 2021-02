GNR apanha nove homens a praticar airsoft na Feira e apreende 11 réplicas de armas de fogo. Veja a imagem

A GNR multou, na terça-feira, nove homens em Santa Maria da Feira que praticavam atividades de airsoft, violando, assim, as regras impostas pelo Governo no âmbito da pandemia da Covid-19.As autoridades encontraram os homens, com idades compreendias entre os 19 e os 39 anos a praticarem a atividade numa zona desabitada de Milheirós de Poiares. A atividade desportiva na qual os jogadores simulam operações policiais encontra-se proibida devido à pandemia da Covid-19.Segundo o comunicado "os indivíduos praticavam esta atividade sem se encontrarem autorizados e fora das condições legais, fazendo uso de 11 réplicas de armas de fogo, das quais nove longas e duas curtas".A GNR elaborou nove multas por inobservância das regras para a atividade física e desportiva no âmbito do cumprimento das medidas de contenção da pandemia da Covid-19, sendo que as réplicas das armas de fogo foram apreendidas devido aos seus detentores não possuírem a documentação exigida por lei.