GNR apanha trio com 164 botijas da ‘droga do riso’

Os militares da GNR seguiam em patrulha, esta terça-feira de madrugada, quando avistaram uma carrinha de mercadorias estacionada no Monte de Caparica, em Almada.Eram 03h00 e dentro da viatura estavam três homens, entre os 27 e os 30 anos, que reagiram de modo suspeito à abordagem dos guardas.Trata-se de um medicamento sujeito a receita médica e destinado a tratamentos em meio hospitalar - tem um efeito anestésico -, mas nos mercados paralelos é vendido como uma ‘droga’ recreativa. Quando inalado, causa uma sensação de relaxamento e de euforia, o que lhe ditou o rótulo de ‘droga do riso’.“Já temos feito algumas apreensões, cada vez mais frequentes, mas nunca em tão grande quantidade”, disse ao CM o comandante do Destacamento Territorial de Almada, capitão Nuno Taveira.Além do gás, foram apreendidos 10 mil euros em dinheiro. O trio foi identificado e o caso remetido ao Ministério Público.