GNR apreende 453 artigos contrafeitos na feira de Vila Verde

Artigos expostos em diversas bancas imitavam "marcas registadas conhecidas", segundo a GNR.

Por Lusa | 16:00

A GNR apreendeu 453 artigos contrafeitos, com um valor estimado de sete mil euros, durante uma operação realizada no sábado na feira de Vila Verde, anunciou este domingo o Comando Territorial de Braga daquela força policial.



O comunicado da GNR, que mobilizou para a operação 18 militares, indica que foram identificados na feira dois homens e uma mulher, com idades entre 19 e 41 anos, indiciados pela prática do crime de contrafação.



Numa violação do Código da Propriedade Industrial, os artigos expostos em diversas bancas imitavam "marcas registadas conhecidas", segundo a GNR.



A lista do material apreendido inclui 244 't-shirts', 85 pares de sapatilhas, 52 pares de calças e calções, 45 fatos de treino e 27 camisolas.