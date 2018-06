Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende 980 quilos de sardinha em Viana do Castelo

Presumível valor de 4.900 euros apreendido.

Por Lusa | 13:53

A GNR apreendeu em Viana do Castelo 980 quilos de sardinha, com o presumível valor de 4.900 euros, informou esta quarta-feira a Unidade de Controlo Costeiro daquela força policial.



Em comunicado, a GNR explicou que a apreensão foi efetuada terça-feira quando uma embarcação da pesca do cerco efetuava a descarga na lota de Viana do Castelo. "Constatou-se que a mesma havia excedido, em 980 quilos, o limite de captura diário, estabelecido pelo despacho 4334-A, de 2018, que no caso desta embarcação é de 3.750 quilos/dia", referiu.



Estas cotas, previamente estabelecidas em conjunto com a União Europeia, têm como finalidade última contribuir para a sustentabilidade ambiental, económica e social desta atividade.