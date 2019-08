GNR apreende armas de fogo e munições de idoso que ameaçava mulher em Ponte de Lima

A GNR informou, esta sexta-feira, ter apreendido a um homem de 82 anos, da freguesia de Correlhã, em Ponte de Lima, 66 munições e duas armas de fogo, por suspeita da prática do crime de ameaça.Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, explicou que "o suspeito ameaçava de morte uma mulher, de 62 anos, sempre que esta utilizava um caminho perto da sua residência".Segundo aquela força policial a apreensão efetuada na quinta-feira resultou de uma investigação realizada durante dois meses, pelo crime de ameaças.No cumprimento de um mandado de busca domiciliária, os militares apreenderam as 66 munições e as duas armas de fogo, tendo o idoso sido constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.