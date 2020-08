GNR apreende em São Miguel 237 artigos de vestuário contrafeito

O Comando Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na quarta-feira, na ilha de São Miguel, 237 artigos de vestuário contrafeito, mercadoria que se destinava para venda ao público, foi hoje anunciado.

A GNR adianta, num comunicado enviado às redações, que a apreensão dos artigos aconteceu "no decorrer de uma ação de fiscalização de âmbito fiscal e aduaneiro num parque de mercadorias de um transitário", onde "foram fiscalizados três volumes, tendo sido detetado no seu interior 237 polos e t-shirts contrafeitos, com um valor estimado de 8.400 euros", que foram apreendidos.

De acordo com a GNR, que remeteu os factos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada, "esta mercadoria destinava-se para venda ao público, estando identificado o proprietário, de 50 anos.

O Comando Territorial dos Açores anunciou ainda ter apreendido, no sábado, na ilha de Santa Maria, 12 plantas de canábis na freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria.

No "decorrer de uma ação de fiscalização no âmbito ambiental", os militares da Guarda detetaram as plantas "num terreno baldio, com tamanhos compreendidos entre 25 e 92 centímetros".

"O proprietário do terreno, um homem de 46 anos, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Porto", acrescenta o comunicado.