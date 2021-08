GNR apreende em Serpa mais de 70 mil cigarros por introdução irregular em Portugal

Mais de 70 mil cigarros introduzidos irregularmente em Portugal, com um valor superior a 12 mil euros, foram apreendidos pela GNR, na zona de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa (Beja), foi esta sexta-feira revelado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade de Ação Fiscal (UAF) explicou que a apreensão dos cigarros por introdução irregular no consumo aconteceu, na quarta-feira, pelo Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Évora.

"No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária direcionada para a prevenção e combate à evasão e fraude tributárias, os militares da Guarda abordaram uma viatura, tendo o condutor evidenciado um comportamento suspeito", é referido no comunicado.

Os militares sentiram "um forte odor a tabaco no interior do veículo" e detetaram "diversas caixas que continham volumes de maços de cigarros, as quais não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional".

A ação policial culminou com a apreensão de 70.600 cigarros e a identificação do condutor, um homem de 39 anos, que foi alvo de contraordenação.

"A introdução no consumo dos cigarros apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 12 mil euros", disse a GNR.