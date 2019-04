Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende meixão avaliado em 2,3 milhões de euros e detém cinco pessoas

Suspeitos têm idades entre os 30 e 60 anos.

12:27

Foram apreendidos, em Viana do Castelo, 20 quilos de meixão avaliados em 150 mil euros e duas viaturas preparadas para o transporte vivo dos animais. Desde o início da operação "Freshwater" já foram constituidos 19 arguidos e apreendido meixão num valor superior a dois milhões e 300 mil euros.



Cinco homens com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos foram detidos, entre os dias 6 e 11 de abril, por comércio ilegal, contrabando e tráfico internacional de meixão, que tinha como destino o mercado asiático.



Durante a realização das buscas a uma das residências, a GNR apreendeu ainda três mil litros de aguardente, por terem sido produzidos e armazenados em local não autorizado. O visado, um homem de 62 anos, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.



Em suma foram apreendidos 20 quilos de meixão, destes, três quilos de meixão vivo e 17 quilos de meixão congelado e ainda dois veículos equipados com tanques especiais para o transporte de meixão em estado vivo também foram apreendidos.