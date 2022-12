GNR apreendeu várias armas de fogo no distrito de Coimbra

A GNR da Tocha apreendeu, esta terça-feira, várias armas de fogo, num acampamento, na Tocha, em Coimbra.A autoridade conseguiu localizar as armas num terreno onde estavam enterradas. Foi feita a apreensão de um espingarda caçadeira e uma pistola.A autoridade suspeita que ficou por localizar uma outra pistola.A operação ocorreu na sequência de um alerta, para a GNR da Tocha, para desacatos no acampamento e para a suspeita de tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo.Durante as diligências, os guardas localizaram o terreno onde as armas estavam enterradas. A Polícia Judiciária de Coimbra foi mobilizada para o local.