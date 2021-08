GNR atacada ao acabar com festa em Bragança

Militares da GNR do posto de Vimioso, no distrito de Bragança, foram agredidos na madrugada deste domingo quando tentavam pôr fim a uma festa ilegal e procuravam fazer dispersar as cerca de 80 pessoas que participavam no evento, em Argoselo.Segundo apurou o CM, quando a patrulha chegou ao local, foi recebida com muita violência, pelo que os operacionais tiveram de acionar o botão de emergência através do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP). Após a ativação do pedido de socorro, para o terreno deslocaram-se, como reforço, as patrulhas disponíveis na área, como foram os casos de militares dos postos de Miranda do Douro, Mogadouro e de Bragança.