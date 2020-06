GNR de folga salva mulher e bebé de 3 anos de agressor 

Um militar da GNR de folga salvou uma mulher e uma bebé de 3 anos das agressões de um homem de 24 anos, em Coruche, no passado dia 31 de maio.





O militar apercebeu-se de vários gritos vindos do exterior de uma habitação e quando se aproximou do local apercebeu-se que uma mulher, de 23 anos, com uma criança ao colo estavam a sofrer agressões físicas e verbais.





"Depois de ter feito um estrangulamento à vítima, também lhe colocou a mão na boca para impedir que esta gritasse por socorro, fazendo com que esta tivesse caído desamparada", pode ler-se no comunicado da GNR.





O militar deslocou-se ao local das agressões de forma a travar o agressor. Solicitou ainda o apoio de uma patrulha de Coruche que se deslocou ao local e deteve o suspeito.