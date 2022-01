GNR de Quarteira recupera ferrari furtado em Espanha

A GNR de Faro, através do subdestacamento da Quarteira, recuperou uma viatura de alta cilindrada furtada em Espanha.



Os militares da GNR deslocaram-se no passado dia 15 de janeiro à localidade de Quarteira onde se encontrava a circular a viatura roubada. A viatura foi intercetada junto à marina de Vilamoura, sem qualquer ocupante no interior.





O carro foi apreendido e devolvido à empresa de aluguer de veículos, proprietária do mesmo.Os suspeitos encontram-se em parte incerta, não tendo sido possível localizar os mesmos.O caso foi remetido ao Tribunal de Loulé.