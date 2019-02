Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Setúbal detém 5 homens e apreende 114 quilos de meixão

Foi aplicada a medida coação de termo de identidade e residência para os suspeitos.

12.02.19

O Comando Territorial de Setúbal deteve, na sexta-feira, cinco homens entre os 20 e os 50 anos, suspeitos de tráfico internacional de meixão vivo no valor aproximado de 855 mil euros, anunciou hoje a GNR.



Num comunicado, a GNR indica que durante a investigação apreendeu, em Setúbal, 114 quilos de meixão vivo, 2.600 euros, 19 malas de viagem, um veículo e diverso material para conservação e preparação para o contrabando internacional.



Os suspeitos, que capturavam ilegalmente a enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por meixão, está classificada como espécie em perigo.



Os 114 quilos de meixão correspondem a mais de 400 mil espécimes, num valor aproximado de 855 mil euros no mercado final (países europeus e asiáticos).



"O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural", lê-se no comunicado.



A detenção dos suspeitos é o culminar de uma investigação que decorre há mais de um ano através do Núcleo de Investigação Criminal, no âmbito da qual foram realizadas várias ações de fiscalização e uma busca domiciliária.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e ouvidos em tribunal, tendo-lhes sido aplicada medida de coação de termo de identidade e residência.