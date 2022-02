GNR deixa posto em Santarém vazio para acorrer a acidente com feridos

Um militar do Destacamento de Trânsito de Santarém da GNR teve de deixar sem ninguém as instalações onde trabalha para acorrer a um acidente de viação com dois feridos na zona de Rio Maior, que cortou o IC2 durante 40 minutos.









Fonte da GNR não desmente. “O acidente ocorreu pelas 09h15. Primeiro avançou uma patrulha do Destacamento de Trânsito de Santarém, seguindo depois o militar do atendimento, apoiado por mais 5 de outros postos. O serviço ficou assegurado em Santarém pelos militares de outras valências.”