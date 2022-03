GNR desmantela rede de tráfico e apreende droga em Castro Verde

Cinco homens foram detidos pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, em Castro Verde, no distrito de Beja, tendo os militares apreendido mais de 2.000 doses de heroína e 92 de cocaína, foi esta sexta-feira revelado.

Em comunicado, a GNR indicou que os cinco suspeitos, entre os 37 e os 57 anos, foram detidos na quinta-feira, tendo assim sido desmantelada "uma rede de tráfico de estupefacientes que adquiria o produto estupefaciente em Loulé para, posteriormente, ser comercializado em Castro Verde".

No âmbito de uma investigação que "decorria há cerca de dois anos", militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almodôvar do Comando Territorial de Beja da GNR "desenvolveram diversas diligências policiais que culminaram na detenção dos cinco suspeitos".

Dois dos homens, segundo a Guarda, foram detidos "em flagrante, na posse de 2.020 doses de heroína, 92 doses de cocaína e 1.890 euros em numerário".

No seguimento da ação, foi ainda dado cumprimento a três mandados de detenção e a cinco buscas, quatro domiciliárias e uma em veículo.

No global, a GNR apreendeu 2.050,80 doses de heroína, 92 doses de cocaína, 1.950 euros em numerário, um bastão extensível, uma viatura, três balanças, 34 telemóveis e um computador portátil.

Os detidos ainda vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Almodôvar, para aplicação das medidas de coação.

A ação policial contou com o reforço de militares das estruturas de investigação criminal dos comandos territoriais de Beja e de Faro, assim como dos respetivos destacamentos de intervenção.