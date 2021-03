GNR detém cinco suspeitas de furtarem mais de 500 peças de roupa no Grande Porto

A GNR deteve cinco mulheres, entre os 21 e 26 anos, suspeitas de furtar mais de 500 peças de roupa, calçado e cosméticos em lojas comerciais do Porto e Gondomar, anunciou esta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, a GNR explicou ter apurado que as suspeitas entravam nos estabelecimentos e, enquanto uma delas furtava os bens e os dissimulava na sua própria roupa, as outras coagiam e ameaçavam os funcionários.

No decorrer desta investigação, que durou cerca de quatro meses, os militares realizaram três buscas domiciliárias, apreendendo vestidos, calçado, cosméticos e um tablet, telemóvel e motociclo, adiantou.

As suspeitas foram constituídas arguidas e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos, no distrito do Porto.