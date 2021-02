GNR detém dois homens por alegado tráfico de estupefacientes em Gouveia

A GNR deteve dois homens, com 25 e 27 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes em Gouveia, no distrito da Guarda, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo uma nota do Comando Territorial da GNR da Guarda, os suspeitos foram detidos na terça-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Gouveia, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes.

Os militares da GNR deram cumprimento a onze mandados de busca (quatro domiciliárias e sete em veículo), tendo apreendido 16 doses de liamba, 8,5 doses de haxixe, quatro doses de cocaína, quatro doses de MDMA e um selo de LSD.

Durante a ação foram também apreendidos cinco telemóveis, duas balanças, duas estufas, material alegadamente usado no cultivo e no acondicionamento do produto estupefaciente e 200 euros em numerário.

Um dos detidos tem antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, indica a GNR.

Os dois homens serão hoje presentes ao Tribunal Judicial de Seia para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

A ação do NIC de Gouveia contou com o reforço do Destacamento Territorial da GNR local, do Destacamento de Intervenção e da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial da Guarda.