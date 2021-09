GNR detém dois homens por furtos no Alentejo e no Algarve

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na terça-feira em Albufeira dois suspeitos de serem os autores de vários furtos no Alentejo e no Algarve, e apreendeu diversos objetos alegadamente furtados, foi anunciado esta sexta-feira.

Os homens, de 22 e 35 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação por furtos no parque de estacionamento de uma praia no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira, indicou a guarda em comunicado.

Os suspeitos foram localizados depois de terem sido detetados pagamentos em estabelecimentos de Albufeira com recurso a cartões de crédito furtados, especificou aquela força.

Além do material furtado no concelho de Lagoa, os militares da GNR apuraram "ainda a existência de bens furtados nos concelhos [alentejanos] de Sines e de Odemira".

Na operação foi apreendida uma viatura e diversos objetos, entre os quais cartões bancários de crédito e de débito, telemóveis, malas e sacos de viagem, vestuário e 660 euros.

Os dois homens, "com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza", foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ficando obrigados a apresentações bidiárias nos postos policiais das suas áreas de residência e proibidos de entrar no distrito de Faro.