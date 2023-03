GNR detém dois suspeitos de tráfico em Moura e apreende haxixe e heroína

Um casal foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, tendo os militares apreendido mais de mil doses de haxixe e 11 de heroína, no concelho de Moura, Beja.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR explicou que o homem, de 40 anos, e a mulher, de 44, foram detidos na quarta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moura, no âmbito de uma ação de patrulhamento e combate à criminalidade.

Após detetar "uma viatura que circulava numa via secundária", a Guarda considerou que os respetivos ocupantes evidenciavam "um comportamento suspeito".

"No seguimento das diligências policiais foi realizada uma abordagem ao veículo, no decorrer da qual foi evidente o crescente nervosismo dos suspeitos", pode ler-se no comunicado.

Os militares da GNR efetuaram uma busca ao veículo e, posteriormente, uma busca domiciliária, que culminaram com a apreensão de 1.019 doses de haxixe, 11 doses de heroína, dois telemóveis, uma balança de precisão e um veículo.

Os detidos foram presentes esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Moura, que lhes determinou como medida de coação a prisão preventiva.

A ação policial contou com o reforço de militares da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) do Comando Territorial de Beja e do Destacamento Territorial de Moura.