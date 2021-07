GNR detém homem em flagrante por furto de metais não preciosos em Campo Maior

Um homem, de 24 anos, foi detido em flagrante pela GNR por furto de metais não preciosos, em Campo Maior, no distrito de Portalegre, revelou hoje aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que a detenção foi efetuada na quinta-feira por militares do Posto Territorial de Campo Maior.

A GNR explicou que, no decorrer de uma ação de patrulhamento direcionada à prevenção de furtos em áreas rurais, os militares da Guarda detetaram um veículo "referenciado na utilização para furtos de cabos de telecomunicações".

"No local, os militares surpreenderam o suspeito quando este se encontrava a carregar cabos de telecomunicações já cortados para dentro do veículo, tendo sido detido no momento", pode ler-se no comunicado.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), no decorrer das diligências policiais, foram apreendidos 250 metros de cabos de telecomunicações, um veículo e várias ferramentas utilizadas no ilícito.

O suspeito, de acordo com a guarda, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Elvas.

A GNR explicou ainda, no comunicado, que o material resultante deste tipo de furto é "habitualmente derretido e o cobre é posteriormente vendido sem identificação da sua proveniência em operadores de gestão de resíduos".