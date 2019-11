GNR detém homem por tráfico de droga em Castelo Branco

A GNR deteve no concelho de Castelo Branco um homem por tráfico de estupefacientes e apreendeu 35 doses de cocaína, três de haxixe e 1.300 euros em dinheiro, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.Em comunicado, a GNR adianta que o homem de 30 anos foi detido no âmbito de uma operação de prevenção criminal realizada em Alcains."Os militares fiscalizaram um veículo que circulava na estrada nacional (EN) 18, sendo que, durante a abordagem, foi possível detetar que o condutor tinha na sua posse produto estupefaciente, separado em pequenas quantidades e guardado em diferentes locais no interior do veículo e no vestuário", lê-se na nota.Esta ação permitiu ainda a apreensão de 35 doses de cocaína e três doses de haxixe, previamente divididas e acondicionadas em plástico, e de 1.300 euros em dinheiro, lucro que a GNR diz ser proveniente desta atividade ilícita.O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.