GNR detém homem suspeito de 35 furtos ocorridos no distrito de Braga

Um homem, de 50 anos, foi detido por suspeitas de, pelo menos, 35 furtos ocorridos no distrito de Braga, sobretudo no concelho de Vila Nova de Famalicão, anunciou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

"No seguimento de uma investigação por furtos, que decorre desde o verão de 2021, os militares da Guarda apuraram que o suspeito era o autor de abastecimentos com fuga, furtos em viaturas, furtos em interior de residências e furtos em instituições", explica a GNR, em comunicado.

Esta força de segurança conta que, "no âmbito das diligências de inquérito, foi possível apurar que o suspeito esteve envolvido em, pelo menos, 35 furtos nos últimos meses, no distrito de Braga, com maior incidência no concelho de Vila Nova de Famalicão".

No seguimento da investigação foi dado cumprimento a um mandado de busca em veículo, "que culminou com a apreensão de objetos relacionados com a prática dos crimes".

Os militares da GNR apreenderam bidões para transporte de combustível, luvas e passa-montanhas, diversos artigos de vestuário utilizado na prática dos furtos e ferramentas utilizadas para arrombamento de portas e de janelas.

O detido, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Famalicão para aplicação das medidas de coação.

A detenção aconteceu na terça-feira por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos da GNR.