Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém numa semana mais de 120 pessoas a conduzir sob efeito de álcool

Houve ainda 23 detenções por tráfico de droga.

Por Lusa | 14:32

A GNR deteve, nos últimos sete dias, 307 pessoas em flagrante delito, mais de um terço (122) por condução sob o efeito de álcool, havendo ainda a sublinhar 23 detenções por tráfico de droga, informou esta sexta-feira a GNR.



Nas operações realizadas pela GNR entre 30 de novembro e a última quinta-feira para prevenção e combate à criminalidade e fiscalização rodoviária, a GNR efetuou também 46 detenções por condução sem habilitação legal, 14 por furtos, cinco por posse ilegal de armas, quatro por pesca e caça ilegal, uma por violência doméstica e uma por ofensas à integridade física.



As ações da GNR permitiram, no conjunto, apreender 70.238 unidades de cigarros contrafeitos, 51 quilos de tabaco triturado contrafeitos, 1.581 doses de haxixe, 109 doses de heroína, 59 doses de anfetaminas, 38 doses de cocaína, 30 doses de folha de canábis, 13 doses de MDMA, 30 armas de fogo, 21 armas brancas, 3.009 munições e 715 artigos contrafeitos.



Foram ainda apreendidos 555 quilos de pescado, 370 quilos de bivalves, 32 veículos e 11.822 euros em numerário.



Em relação ao trânsito, a GNR detetou 8.220 infrações, incluindo 2.418 excessos de velocidade, 473 por falta de inspeção periódica obrigatória, 334 infrações relacionadas com tacógrafos e 316 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.



A GNR detetou igualmente 267 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 225 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 217 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 155 por falta de seguro de responsabilidade civil.