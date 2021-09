GNR detém mulher que estava escondida para fugir à cadeia

A GNR deteve uma mulher de 32 anos, esta quarta-feira, para cumprir oito anos de prisão efetiva, depois de esta se ter escondido das autoridades.

A mulher foi condenada em dois processos distintos por tráfico de estupefacientes, "cujas penas transitaram em julgado em 2019 e 2020", informa o comunicado do Comando Territorial do Porto. Na altura, não se apresentou voluntariamente no estabelecimento prisional e estava escondida com a ajuda de familiares.

Os guardas localizaram a detida que vai, agora, cumprir oito anos de prisão efetiva.