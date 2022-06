Seis detidos e desmantelada alegada rede de tráfico de droga na região Norte

A GNR desenvolveu uma operação policial que culminou na detenção de cinco homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 55 anos, por cultivo e tráfico de estupefacientes na zona Norte de Portugal, nomeadamente nos concelhos de Mirandela, Boticas, Chaves, Valpaços e Vila Nova de Gaia.Na investigação que decorria há cerca de dois anos, as autoridades identificaram uma rede organizada de tráfico de estupefacientes que se dedicava à aquisição de cocaína, sendo que esta era enterrado em locais abandonados e posteriormente revendida a consumidores.A operação policial resultou na apreensão de 500 doses de cocaína, 26 doses de haxixe, 40 doses de canábis, 5275 euros em numerário, duas viaturas, 554 munições de diversos calibres e onze telemóveis.Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Mirandela.