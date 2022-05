Dois homens detidos por tráfico de droga e posse de arma proibida pela GNR da Covilhã

A GNR deteve dois homens nos concelhos da Covilhã e de Belmonte, por alegado tráfico de droga e posse de armas proibidas, numa operação que resultou na apreensão de centenas de doses de estupefacientes, anunciou esta quinta-feira aquela força.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco explicou que os dois homens, de 20 e 31 anos, foram detidos na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã.

"Esta operação foi o culminar de uma investigação que permitiu desmantelar uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, através da venda de heroína, cocaína e canábis, nos concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte, resultando na detenção total de cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, sendo que três ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva", lê-se na nota.

Segundo a GNR, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano, os militares "apuraram que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo canábis diretamente aos consumidores e fornecendo ainda a outros abastecedores".

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a 18 mandados de busca, seis domiciliárias e 12 em veículos, que culminaram com a detenção, na quarta-feira, dos dois suspeitos e com apreensão de 212 doses de canábis, um revólver e seis munições de calibre 32, dois veículos, 332 euros em numerário e um motociclo.

Foram ainda apreendidos na mesma operação 11 telemóveis, três balanças digitais de precisão, um televisor LCD, um computador portátil, uma botija de óxido nitroso e diverso material para preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

Os dois detidos têm já antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.

A operação contou com o reforço do Destacamento Territorial da Covilhã, da Secção Cinotécnica e da Equipa de Intervenção do Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Castelo Branco e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção, envolvendo um total de 49 militares.