GNR detém seis suspeitos de tráfico de droga no distrito do Porto

Cinco homens e uma mulher foram detidos, entre domingo e esta segunda-feira, no distrito do Porto, por alegado tráfico de droga, tendo sido apreendidas 1.512 doses de estupefacientes, veículos, e cerca de 2.500 euros em numerário, anunciou a GNR.

Em comunicado, aquela força militar refere que as detenções foram feitas "no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, no distrito do Porto, que teve a duração de cerca de um ano", e no cumprimento de 13 mandados de busca, das quais sete foram domiciliárias, cinco em veículos e uma em estabelecimento de restauração e bebidas.

Além dos seis detidos, a GNR apreendeu 645 doses de MDMA, 510 doses de haxixe, 342 de canábis, 15 doses de cocaína, três veículos, 2.525 euros em dinheiro, oito telemóveis, cinco balanças de precisão e vários utensílios utilizados para corte e doseamento do produto estupefaciente.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 53 anos, foram constituídos arguidos e serão presentes ao Tribunal Judicial de Penafiel para aplicação das medidas de coação.