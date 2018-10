Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 46 condutores na operação "Estrada Segura"

Durante a operação, foram fiscalizados 7.541 condutores.

16:08

A GNR deteve 46 condutores e registou 2.659 contraordenações durante os seis dias da operação "Estrada Segura", que teve como objetivo evitar comportamentos de riscos durante a condução, indicou esta quarta-feira a corporação.



A operação "Estrada Segura" foi realizada pela Guarda Nacional Republicana nos períodos de 21 a 24 e de 27 a 30 de setembro, período durante o qual foi intensificada a fiscalização principalmente nas vias com maior índice de sinistralidade rodoviária grave.



Durante a operação, os militares da GNR deram primazia à deteção de manobras perigosas, à condução sob o efeito de álcool, circulação em excesso de velocidade, utilização do telemóvel durante a condução e a não utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção.



Durante a operação, foram fiscalizados 7.541 condutores, dos quais 46 foram detidos.



Em comunicado, aquela força de segurança adianta que registou 2.659 contraordenações, mais de metade das quais por excesso de velocidade (1.862), mas também por falta de inspeção periódica obrigatória (124), anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (118) e uso indevido de telemóvel (103).



A GNR detetou ainda 93 infrações por falta de cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 91 por taxa de álcool no sangue superior ao nível legal, 48 por falta de seguro de responsabilidade civil e 28 por realização de manobras irregulares.