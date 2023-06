GNR deteve em Paredes homem suspeito de ter agredido a sua companheira

A GNR deteve, no sábado, um homem de 69 anos suspeito da prática de violência doméstica no concelho de Paredes, distrito do Porto, informou esta terça-feira a autoridade policial.

O arguido foi presente no Tribunal Judicial de Paredes, que determinou, como a medida de coação, a proibição de contactos com a vítima.

Lê-se no comunicado da GNR que o suspeito terá praticado violência física, tendo como vítima uma mulher de 68 anos, sua companheira.

No decorrer da ação, foram apreendidas "diversas armas ilegais e várias munições".