GNR deteve homem por violência doméstica em Valongo

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR do Porto anunciou hoje a detenção de um homem, de 44 anos, sem antecedentes criminais, por violência doméstica no concelho de Valongo.

Em comunicado, a GNR esclarece que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica que durou cerca de uma semana, apurou que o suspeito, durante os últimos meses e num quadro de ciúme e depressão, dirigia ameaças de morte e agressões físicas à vítima, sua mulher, de 39 anos, que se viu na obrigação de fugir da residência, após ter tido necessidade de receber tratamento hospitalar.

O suspeito já foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de frequentar, permanecer ou aproximar-se da residência da vítima, num raio de 800 metros; proibição de se aproximar da vítima e de a contactar por qualquer meio, no seu local de trabalho ou onde esta se encontrar e proibição de adquirir, deter ou usar qualquer arma de fogo, armas brancas, ou qualquer outro objeto/utensílio com capacidade para atingir a integridade física ou vida humana.

Ficou ainda proibido de se ausentar do concelho do seu domicílio, vigiado por pulseira eletrónica.