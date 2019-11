GNR e bombeiros procuram idoso desaparecido em Sever do Vouga

Um homem de 88 anos está desaparecido desde esta terça-feira de madrugada em Sever do Vouga, distrito de Aveiro, estando a GNR e os Bombeiros a realizar buscas no terreno, disse fonte dos Bombeiros.O alerta foi dado às 06h30 por familiares do homem.Em declarações à Lusa, o adjunto dos Bombeiros de Sever do Vouga, Fernando Lourenço, disse que o octogenário, que estava a residir com uma filha, foi visto pela última vez na segunda-feira à noite."A filha foi deitá-lo e hoje de manhã, às 06h30, reparou que ele não estava no quarto", disse a mesma fonte, adiantando que as buscas até agora se revelaram infrutíferas.Para a operação, foram mobilizados três binómios cinotécnicos (homem/cão), dois da GNR e um dos Bombeiros.De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16:30 horas estavam no local 13 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros e da GNR.