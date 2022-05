GNR e PSP organizam operações STOP para fiscalizar uso de telemóvel ao volante

Conheça as datas e locais onde a PSP e GNR vão realizar operações STOP:



"A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente", informam em comunicado.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão estar a fiscalizar o uso do telemóvel durante a condução entre os dias 24 e 30 de maio.Segundo as autoridades policiais, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução. Em 2021 foram detetadas 24 306 infrações relativas ao uso do telemóvel durante a condução, mais 5,5% relativamente ao ano anterior.Dia 24 de maio, às 15h30: A1 – Sentido Sul/Norte, AlvercaDia 25 de maio, às 14h00: Avenida Manuel Abreu Lameira, ViseuDia 26 de maio, às 8h00: Rotunda da Arrifana, GuardaDia 27 de maio, às 10h00: Avenida Cidade do Rio de Janeiro, CovilhãDia 30 de maio, às 16h00: IC 2, Condeixa