Um acidente em Miranda, Arcos de Valdevez, deixou uma mulher de 75 anos em estado grave. O condutor, um homem de 81 anos, despistou-se e embateu contra uma árvore, ficando apenas com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado por volta das 8h53.As causas do acidente ainda estão por apurar.A mulher foi levada para o Hospital de Braga, já o homem seguiu para o de Viana do Castelo.No local estiveram operacionais dos bombeiros, GNR e uma equipa do INEM.