Juíza ameaça arguidos com preventiva por mau comportamento em tribunal

A sexta sessão do julgamento da invasão da Academia do Sporting em Alcochete decorre esta quinta-feira no Tribunal de Monsanto. Esta manhã será ouvido o Sargento Castro do Comando Territorial da GNR de Alcochete que assinou o auto de notícia da invasão da Academia a 15 de maio de 2018.Ainda esta tarde, será ouvido o primeiro funcionário da academia do Sporting, Rui Falcão. É o vigilante que estava no portão da academia no dia do aque.Antes de dar início à audição da primeira tertemunha, a juíza Sílvia Pires tomou alguns minutos para fazer uma advertência aos arguidos que estão em prisão domiciliária.Segundo a presidente do coletivo de juízes, alguns arguidos têm apresentado em tribunal e nas imediações comportamentos que classificou como desadequados e mal educados e relembrou que apesar de já não estarem em prisão preventiva as ações que têm no dia a dia podem agravar a medida de coação, garantindo que as mesmas podem vir a ser agravadas.A juíza chegou mesmo a dizer que para alguns arguidos, em especial Domingos Monteiro, de 23 anos, a medida de coação poderá a vir a ser agravada. Relembre-se que o jovem foi apanhado com haxixe numa das revistas à entrada do tribunal e na sessão de terça-feira foi identificado pela PSP por desobediência a um agente, no tribunal. Outro dos arguidos com incidentes tem sido Hugo Ribeiro que na segunda-feira foi identificado pela PSP no tribunal por ter ameaçado uma jornalista da CMTV. No dia seguinte faltou à sessão do julgamento e não apresentou justificação ao coletivo.Sessão de julgamento começa no Tribunal de Monsanto.