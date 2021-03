GNR encerra rave ilegal com 31 pessoas na Lousã, detém quatro homens e apreende 74 doses de haxixe

A Guarda Nacional Republicana encerrou uma rave ilegal, este domingo, com 31 pessoas na Lousã. Foram ainda detidos quatro homens.Os militares da GNR receberam uma denuncia e dirigiram-se à localidade de Catarredor onde apanharam 31 pessoas com idades entre os 25 e os 34 anos, numa festa ilegal numa moradia.Foram detidos quatro homens por tráfico de droga e apreendido o seguinte material: 74 doses de haxixe;30 selos de LSD; 21 doses de canábis; Nove doses de MDMA; Sete doses de cocaína; Um comprimido de ecstasy; Uma balança de precisão.Os detidos foram constituídos arguidos e irão a tribunal esta segunda-feira.Foram ainda elaborados 31 autos de contraordenação por desrespeito às medidas decretadas no Estado de Emergência.