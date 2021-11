GNR encontra utente de lar que tinha sido dado como desaparecido em Fátima

Um homem de 63 anos que tinha sido dado como desaparecido em Fátima foi encontrado esta quarta-feira a deambular num caminho de terra batida, perto do local do desaparecimento.



O alerta para o desaparecimento do homem, utente de um lar, tinha sido dado esta terça-feira às 17h30. Depois de ter sido dado o alerta, os militares da GNR iniciaram de imediato diligências para o localizar.





O homem acabou por ser localizado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira a deambular num caminho de terra batida, relativamente perto do local do desaparecimento.Depois de localizado, o homem foi transportado para uma unidade hospitalar, para o seu estado de saúde ser monitorizado.