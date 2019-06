Eduardo Telmo, um militar da GNR de 35 anos do posto de Peso da Régua, foi expulso em sequência de um processo disciplinar após ter sido preso por colegas por suspeitas de tráfico de droga.A medida disciplinar foi esta sexta-feira publicada em Diário da República.Tal como onoticiou, Eduardo Telmo e o colega Diego Monteiro foram presos com dois civis a 3 de abril de 2018.Forneceriam festas ‘rave’ da zona com cogumelos alucinogénios e pastilhas de ecstasy.