Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR faz detenções e apreende droga em bairro de Vila Franca de Xira

Cerca de 100 militares envolvidos nas operações.

22:13

Cerca de 100 militares da GNR estiveram esta terça-feira à noite a realizar buscas no Bairro da Icesa em Vila Franca de Xira. A operação foi lançada pelo Comando Territorial de Lisboa e visa o controlo de estupefacientes.



De acordo com o oficial do Comando Geral da GNR, esta é uma investigação criminal em curso e "planeada". Foram efetuadas diligências em cafés e residências naquele bairro.



Já foram feitas detenções e apreensões de estupefacientes, segundo a GNR, que não precisou o número de detidos e quantidade de droga apreendida.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a operação ainda decorria às 22h00 desta terça-feira.