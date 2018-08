Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR ferido em Mourão e internado em Coimbra está clinicamente estável

Três dos militares da GNR queimados no incêndio no concelho de Mourão são "feridos graves".

O militar da GNR que ficou ferido na segunda-feira no incêndio em Mourão, Évora, e que se encontra internado em Coimbra está clinicamente estável e com prognóstico reservado, disse o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).



De acordo com a mesma fonte, "o GNR proveniente do incêndio de Mourão, de 39 anos, entrou no Serviço de Urgência do CHUC e encontra-se internado na Unidade de Queimados.



"Tem queimaduras de 2.º e 3.º grau em cerca de 60% da superfície corporal. Está entubado e ventilado, clinicamente estável e com prognóstico reservado", explicou.



O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) revelou na segunda-feira que três dos militares da GNR queimados no incêndio no concelho de Mourão são "feridos graves".



Um foi levado inicialmente para o Hospital de Évora e depois para o Hospital de São José, em Lisboa, e os outros dois foram transportados para Coimbra e Porto.



O CHUC informou também a agência Lusa de que o bombeiro da Nazaré proveniente do incêndio de Seia, de 46 anos, entrou no Serviço de Urgência no dia 25 de agosto e está internado na Unidade de Queimados do CHUC.



"Tem 19% da superfície corporal queimada com queimaduras de 1.º e 2.º grau. Está clinicamente estável e tem prognóstico favorável", referiu o centro hospitalar.



Em Coimbra permanece ainda o jovem de 24 anos que ficou ferido num incêndio rural de Estremoz (distrito de Évora) em 04 de agosto.



"Veio transferido do Hospital Espírito Santo/Évora para a Unidade de Queimados do CHUC no dia 05 de agosto, com queimaduras de 2.º grau em 35% da superfície corporal, e encontra-se clinicamente estável", acrescenta o centro hospitalar.