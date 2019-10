GNR identifica homem de 86 anos suspeito de violência doméstica na Covilhã

A GNR identificou um homem de 86 anos pelo crime de violência doméstica, no concelho da Covilhã, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Castelo Branco em nota de imprensa enviada à agência Lusa.A informação explica que o homem foi identificado na sexta-feira, através do Posto Territorial da Covilhã, na sequência de uma investigação por violência doméstica."Os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua esposa, de 84 anos. O suspeito, de forma reiterada, agredia e insultava a vítima, vindo a intensificar-se as situações na sua gravidade e frequência, culminando com um episódio de agressões, insultos e subtração de todos os bens pessoais", é referido.No âmbito deste processo foi ainda realizada uma busca domiciliária, que levou à apreensão de algumas armas, nomeadamente uma carabina, uma arma branca, 32 munições e uma cartucheira.O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.