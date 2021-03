GNR identifica suspeito de incêndio florestal em Tarouca

Um homem de 35 anos é suspeito de ter ateado um incêndio florestal ocorrido no concelho de Tarouca, na segunda-feira, quando queimava giestas.

Em comunicado, a GNR refere que "o incêndio consumiu uma área de cerca de 1,5 hectares de mato e pinheiro bravo" daquele concelho do distrito de Viseu.

"Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal ocorrido no mesmo dia, os elementos do NPA [Núcleo de Proteção Ambiental] identificaram o seu autor, apurando-se que teve origem na queima de giestas para limpeza da propriedade", explica.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.

A GNR sublinha que "a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais", continua a ser uma das suas prioridades, "sustentada numa atuação preventiva, com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas".