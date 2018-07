Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR inaugura novo posto no Alandroal

Infraestrutura resulta da requalificação do antigo edifício da Guarda Fiscal.

Por P.G. | 09:53

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, inaugurou esta sexta-feira o novo posto da GNR do Alandroal.



A infraestrutura resulta da requalificação do antigo edifício da Guarda Fiscal e custou 600 mil €.



Os 18 militares do posto são responsáveis pelo policiamento das freguesias de Alandroal, Terena, Capelins e Santiago Maior, servindo 5843 habitantes.