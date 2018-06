Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR investiga morte de milhares de peixes em Braga

Leito coberto com peixes mortos, entre as piscinas e a avenida da Liberdade, surpreende os bracarenses.

Por Fátima Vilaça | 07:57

"São milhares de peixes mortos numa grande extensão do rio Este. Trabalho aqui há vários anos e é a primeira vez que assisto a um crime ambiental com esta dimensão". João Magalhães, conhecido advogado de Braga, era apenas um dos muitos populares chocados com o cenário que o rio Este, em Braga, apresentava esta quinta-feira de manhã.



Milhares de peixes estavam mortos no leito, entre o complexo das piscinas e a avenida da Liberdade. A GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, está a investigar a origem de uma substância que terá sido lançada à água, ao que tudo indica, durante a madrugada.



O cenário de crime ambiental não deixava ninguém indiferente. Joaquim Rodrigues, que viveu os seus 72 anos de frente para o rio, na zona de Santa Tecla, estava inconformado com o que estava a testemunhar. "Já vi a água de muitas cores, com muitos cheiros e muitas vezes suja, mas nunca se assistiu a uma coisa destas. Não ficou um único peixe vivo", dizia, revoltado. Exige que as autoridades "identifiquem o autor e que este seja punido como deve ser", frisou o reformado.



Marisa Lopes, que diariamente utiliza a ciclovia para correr, mostrou-se surpreendida com o que encontrou no rio. "Chamou-me a atenção a quantidade de peixes mortos na água", referiu, questionando-se sobre o que foi derramado no rio.



Contactada pelo Correio da Manhã, a Câmara de Braga não tinha ainda tido conhecimento do atentado ambiental. Altino Bessa, vereador do Ambiente, garantiu, no entanto, ao CM, que ia "mobilizar todos os meios para tentar identificar a origem da substância".