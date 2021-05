GNR manda parar bastonário da ordem dos advogados por não respeitar a cerca sanitária

Aconteceu quando Luís Menezes Leitão visitou as instalações do camping Zmar, foi deixado passar quando se apresentou no controle da GNR e uma vez no interior da cerca sanitária não sendo uma excepção prevista na lei não tinha autorização para poder sair do perímetro sanitário criado pela saúde pública.A situação só ficou resolvida com a "cunha" de Marcelo Rebelo de Sousa, o bastonário contactou pelo telefone o presidente da República que "desbloqueou" a situação.No entanto o bastonário da ordem dos advogados furou a cerca sanitária e por isso foi identificado e incorre no crime de desobediência.Luís Menezes leitou diz que "em causa podem estar direitos fundamentais."