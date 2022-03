O militar da GNR que ficou queimado com gravidade no fogo de Mourão, em agosto de 2018, pede uma indemnização civil de 1,16 milhões de euros. João Carraça ficou com um grau de incapacidade de 77%, devido às queimaduras. Os outros dois guardas feridos no combate ao incêndio apresentaram pedidos de indemnizações menores: Carlos Fernandes pede 694 mil euros e José Ferreira quer 100 mil euros.