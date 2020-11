GNR quer duplicar oficiais generais em dois anos

O comandante-geral da GNR quer implementar um modelo de comando com um oficial general para cada mil militares. Esteve valor significa que dos atuais 11 elementos com esta patente na Guarda o número vai duplicar. A GNR tem 22 861 elementos (dados oficiais de dezembro de 2019) pelo que o número deverá subir para 22.Se o reforço de efetivos prometido pelo Governo até 2023 – cerca de cinco mil – avançar, mesmo considerando as saídas previstas, o número pode chegar aos 25 ou 26.Cada elemento nesta patente ganha entre 4250 e 6000 euros por mês. A GNR não respondeu aos esclarecimentos sobre os motivos e as vantagens da decisão.