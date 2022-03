GNR realiza na próxima semana operação de controlo de velocidade em todo o país

A GNR realiza, a partir de segunda-feira e até domingo, uma operação de fiscalização e controlo de velocidade em todo o país apelidada de "Operação RoadPol - Speed", anunciou este domingo.

Esta operação tem por objetivo criar um ambiente rodoviário mais seguro, através de uma intervenção sobre as principais causas de acidentes, procurando, assim, influenciar positivamente os condutores por forma a adotarem comportamentos que privilegiem uma condução segura em detrimento de comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, referiu a GNR em comunicado.

A operação decorre no âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol - organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas -- da qual a GNR se tornou membro no final de 2021.

Ao se associar à RoadPol, a GNR passou a integrar no seu planeamento operacional as operações planeadas por esta organização.

Na estratégia de 2020-2022, a RoadPol estabeleceu quatro áreas de atuação no âmbito da segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade.

Em 2021, a GNR registou 69.186 acidentes sendo que, destes, pelo menos 3.564 acidentes tiveram como principal causa a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade.

Relativamente à fiscalização da velocidade, a GNR registou, no ano passado, 142.721 infrações.