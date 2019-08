GNR recupera bicicleta roubada em Sintra no valor de 6500 euros

Uma bicicleta no valor de 6500 euros roubada no passado mês de julho em Sintra, foi recuperada pela GNR esta terça-feira no Seixal, em Setúbal.



De acordo com um comunicado da GNR, "no decurso de uma investigação no âmbito de um furto em residência na localidade da Abrunheira, foi cumprido um mandado de busca num estabelecimento comercial no Seixal, distrito de Setúbal, tendo sido recuperada uma bicicleta avaliada em 6500 euros que havia sido furtada no mês passado".





Na sequência desta investigação, um homem, de 34 anos, foi constituído arguido. Outro homem, de 59 anos, foi indentificado.As autoridades já entregaram a bicicleta ao dono.