GNR reforça patrulhamento de madrugada junto a praias devido à Covid-19

O Destacamento de Intervenção do Porto da GNR reforça o patrulhamento junto às praias de Viana do Castelo e Caminha, onde têm sido realizadas festas e convívios de jovens em infração às regras de combate à Covid-19.A necessidade de reforço é avaliada diariamente, indica o Comando da GNR de Viana do Castelo.Na madrugada de quinta-feira, foram identificadas dezenas de jovens , em Moledo e no miradouro de Santo Antão, Caminha.